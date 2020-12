Le prime parole di Gianluca De Matteis dopo l’addio al Trono: “L’amore non è un contratto” (Di martedì 22 dicembre 2020) Nell’appuntamento di ieri 21 dicembre di Uomini e donne, abbiamo assistito all’abbandono di Gianluca De Matteis (per i dettagli della puntata clicca qui). Il 29enne fisioterapista romano, al contrario di Sophie e Davide, non è riuscito a costruire nulla con le corteggiatrici, motivo per il quale ha scelto di lasciare il Trono. A poche ore dalla messa in onda della puntata, l’ex tronista ha rilasciato una breve dichiarazione su Wytty Tv, di cui vi riportiamo un estratto. Le prime dichiarazioni di Gianluca dopo l’abbandono: “Sto bene” Subito dopo la messa in onda della puntata in cui Gianluca ha abbandonato il Trono di Uomini e donne, su Witty Tv è apparsa un’intervista rilasciata a caldo dall’ormai ex tronista. Sto bene, sto bene. Esco ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 22 dicembre 2020) Nell’appuntamento di ieri 21 dicembre di Uomini e donne, abbiamo assistito all’abbandono diDe(per i dettagli della puntata clicca qui). Il 29enne fisioterapista romano, al contrario di Sophie e Davide, non è riuscito a costruire nulla con le corteggiatrici, motivo per il quale ha scelto di lasciare il. A poche ore dalla messa in onda della puntata, l’ex tronista ha rilasciato una breve dichiarazione su Wytty Tv, di cui vi riportiamo un estratto. Ledichiarazioni dil’abbandono: “Sto bene” Subitola messa in onda della puntata in cuiha abbandonato ildi Uomini e donne, su Witty Tv è apparsa un’intervista rilasciata a caldo dall’ormai ex tronista. Sto bene, sto bene. Esco ...

