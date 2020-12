La Scelta Giusta da oggi in digitale: ecco dove (Di martedì 22 dicembre 2020) Il thriller La Scelta Giusta, opera prima di Andrea D'Emilio, arriva da oggi 22 dicembre sulle piattaforme Prime Video e Chili, distribuito da 102 Distribution! Arriva oggi 22 dicembre in digitale, distribuito da 102 Distribution, su Prime Video e su Chili, il thriller La Scelta Giusta, esordio nel lungometraggio di Andrea D'Emilio, interpretato da Francesco De Francesco, Costantino Comito, Delia Germi, Roberta Bizzini, Luis Molteni, Augusto Zucchi, Marco Aceti e Francesco Maria Dominedò. Il film, prodotto da Alberto De Venezia e sceneggiato dal regista - anche montatore - con Eleonora Pennisi e Daniele Malavolta, si avvale della direzione della fotografia di Dario Germani, delle musiche originali di Mario Spinelli e Andrea 'Polisynth' Policiti, della scenografia di ... Leggi su movieplayer (Di martedì 22 dicembre 2020) Il thriller La, opera prima di Andrea D'Emilio, arriva da22 dicembre sulle piattaforme Prime Video e Chili, distribuito da 102 Distribution! Arriva22 dicembre in, distribuito da 102 Distribution, su Prime Video e su Chili, il thriller La, esordio nel lungometraggio di Andrea D'Emilio, interpretato da Francesco De Francesco, Costantino Comito, Delia Germi, Roberta Bizzini, Luis Molteni, Augusto Zucchi, Marco Aceti e Francesco Maria Dominedò. Il film, prodotto da Alberto De Venezia e sceneggiato dal regista - anche montatore - con Eleonora Pennisi e Daniele Malavolta, si avvale della direzione della fotografia di Dario Germani, delle musiche originali di Mario Spinelli e Andrea 'Polisynth' Policiti, della scenografia di ...

matteorenzi : Avete deciso di utilizzare solo 40 mld per nuovi progetti: sicuro questa scelta sia giusta? Noi pensiamo che se ci… - MatteoRichetti : Oggi Corrado #Augias sarà all’Ambasciata di Francia per restituire la Legion d’onore. Una scelta giusta e di profon… - TSaveoursea : @zziatizia HAI FATTO LA SCELTA GIUSTA TIZIA - fuscomarina : 4o 5 x l'anno guardo l'oroscopo giornata positiva, le stelle vi proteggeranno: date retta al vostro istinto e faret… - Giulietta868 : RT @ChiaraPic1: Ogni giorno è una nuova melodia Da ascoltare in silenzio. La strada da prendere è lì Devi solo guardare dentro il tuo cuore… -

Ultime Notizie dalla rete : Scelta Giusta La scelta giusta è online cinematografo.it La Scelta Giusta da oggi in digitale: ecco dove

Il thriller La scelta giusta, opera prima di Andrea D'Emilio, arriva da oggi 22 dicembre sulle piattaforme Prime Video e Chili, distribuito da 102 Distribution! Arriva oggi 22 dicembre in digitale, di ...

"Ricapitalizzare non è stata la scelta giusta"

Hanno votato contro la ricapitalizzazione del mercato ittico Tommaso Corvatta (nella foto) di (Futuro in comune e Stefano Mei (M55). "Non era la scelta migliore" dicono, per il salvataggio di una soci ...

Il thriller La scelta giusta, opera prima di Andrea D'Emilio, arriva da oggi 22 dicembre sulle piattaforme Prime Video e Chili, distribuito da 102 Distribution! Arriva oggi 22 dicembre in digitale, di ...Hanno votato contro la ricapitalizzazione del mercato ittico Tommaso Corvatta (nella foto) di (Futuro in comune e Stefano Mei (M55). "Non era la scelta migliore" dicono, per il salvataggio di una soci ...