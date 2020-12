Genoa | Ballardini | “Una grande emozione tornare qui Dobbiamo macinare punti”

(Di martedì 22 dicembre 2020) Davidesi presenta in conferenza stampa per la quarta volta da allenatore del: "È sempre un'qui, le persone mi vogliono bene e mi apprezzano come un genovese puro, è unaresponsabilità. Conosco tutti i giocatori di questa squadra, cercherò di trasmettere le mie idee e far capire cosa voglio da loro. Con lo Spezia vogliamo fare subito una bella partita,cercare di divertirci perchè solo così si esce dai problemi. La classifica è complicata,cominciare a fare piùpossibile".caption id="attachment 1069491" align="alignnone" width="3543", getty/caption ITA Sport Press.

Spezia-Genoa, le parole di Davide Ballardini alla vigilia: "La classifica la guardiamo tutti, ora faremo del nostro meglio" ...Ballardini: «I tifosi hanno fiducia in me? Il motivo per cui sono apprezzato come persona e come tecnico è che forse vedono una persona simile ai genovesi» ...