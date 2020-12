Cyberpunk 2077 ha un enorme elenco di ' promesse' non mantenute

Leggi su eurogamer

(Di martedì 22 dicembre 2020) Sin dal lancio avvenuto ormai più di una decina di giorni fa,è stato criticato soprattutto per bug, glitch, crash improvvisi e problemi di performance in particolare su console e su quelle ormai old-gen. C'è però un altro aspetto che non va assolutamente sottovalutato: le featurema non presenti. Come No Man's Sky e non solo ci hanno insegnato, prima del lancio gli sviluppatori si lasciano spesso andare a presentazioni altisonanti di elementi che poi, a conti fatti, nel gioco finale non arrivano mai o arrivano solo dopo mesi o addirittura anni. Sempre No Man's Sky è un esempio di questa rincorsa verso la realizzazione di tutte lefatte in sede di annuncio o di promozione. Quindi forsenei prossimi mesi diventerà in tutto e per tutto ...