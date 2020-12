Coppia uccisa, fermata una donna: è la ex compagna del figlio (Di martedì 22 dicembre 2020) Firenze, 22 dicembre 2020 - Svolta nell'omicidio dei coniugi albanesi Teuta e Shpetim Pasho ammazzati e fatti a pezzi, infine rinchiusi in 4 valigie lanciate dalla superstrada Firenze-Pisa-Livorno. ... Leggi su lanazione (Di martedì 22 dicembre 2020) Firenze, 22 dicembre 2020 - Svolta nell'omicidio dei coniugi albanesi Teuta e Shpetim Pasho ammazzati e fatti a pezzi, infine rinchiusi in 4 valigie lanciate dalla superstrada Firenze-Pisa-Livorno. ...

La donna è accusata di omicidio, occultamento e vilipendio dei cadaveri dei due coniugi.

Coiniugi albanesi smembrati e ritrovati dentro quattro valigie. I Carabinieri del Comando Provinciale di Firenze stanno dando esecuzione a un Decreto di fermo del PM, emesso dalla Procura ...

