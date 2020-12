Cavaleri Ema | variante Covid-19 non invalida vaccino | per ora

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 22 dicembre 2020) La nuovadel-19 apparsa nel Regno Unito "non preoccupa troppo", per ora, i ricercatori e la comunità scientifica in Europa rispetto all'evenutalità che le mutazioni del virus possano rendere inefficaci i vaccini, ormai in gran parte già pronti per le campagne di vaccinazione negli Stati membri. E' quanto ha affermato questo pomeriggio, rispondendo alle domande dei giornalisti, Marco, che dirige la "Biological Health Threats and Vaccines Strategy" e presiede la "-19 Pandemic Task Force" dell'Ema (Aganzia europea per i medicinali) di Amsterdam, durante una videoconferenza stampa dell'Agenzia in occasione della sua decisione di raccomandare l'immissione sul mercato europeo del primoanti-19, quello di Pfizer-BioNTech."Devo cominciare col dire - ...