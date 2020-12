Buffon, mancata squalifica per bestemmia? La Procura non ha ricevuto materiale in merito (Di martedì 22 dicembre 2020) Buffon, ramanzina a Portanova con rischio squalifica. La ricostruzione di quanto avvenuto nel secondo tempo Parma-Juve Nessuna squalifica per Gianluigi Buffon dopo quanto accaduto in Parma-Juve. Il portiere era stato additato di presunta espressione blasfema, captata dai microfoni posti a bordocampo. «Porta, mi interessa vederti correre e restare lì (e qui la presunta bestemmia, ndr) a soffrire. Del resto non me ne frega un c***o…», questa sarebbe la frase pronunciata dal portiere bianconero intento a riprendere il compagno Portanova. Il Giudice Sportivo non ha però ricevuto dalla Procura alcun materiale per approfondire la dinamica dell’accaduto, pertanto non ha preso alcun provvedimento disciplinare. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 22 dicembre 2020), ramanzina a Portanova con rischio. La ricostruzione di quanto avvenuto nel secondo tempo Parma-Juve Nessunaper Gianluigidopo quanto accaduto in Parma-Juve. Il portiere era stato additato di presunta espressione blasfema, captata dai microfoni posti a bordocampo. «Porta, mi interessa vederti correre e restare lì (e qui la presunta, ndr) a soffrire. Del resto non me ne frega un c***o…», questa sarebbe la frase pronunciata dal portiere bianconero intento a riprendere il compagno Portanova. Il Giudice Sportivo non ha peròdallaalcunper approfondire la dinamica dell’accaduto, pertanto non ha preso alcun provvedimento disciplinare. Leggi su Calcionews24.com

