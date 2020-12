Bonifiche Ferraresi, Colaccino e Andreano entrano nel Cda (Di martedì 22 dicembre 2020) (Teleborsa) – A seguito alle dimissioni di Pierpaolo Di Stefano e Luigi Scordamaglia, il Consiglio di amministrazione di Bonifiche Ferraresi, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, ha proceduto a nominare per cooptazione Davide Colaccino e Giuseppe Andreano quali nuovi amministratori. Colaccino è direttore degli Affari istituzionali, comunicazione e sostenibilità di Cassa Depositi e Prestiti, società azionista di BF per mezzo di Cdp Equity, e fa parte del Cda della Fondazione Cdp. Ha maturato esperienze nei Cda di società impegnate in altri settori come turismo e immobiliare. In precedenza Colaccino è stato responsabile della Segreteria del Consiglio di amministrazione di Cdp Nel corso dell’odierna riunione, il Cda di BF ha, inoltre, approvato la sostituzione di ... Leggi su quifinanza (Di martedì 22 dicembre 2020) (Teleborsa) – A seguito alle dimissioni di Pierpaolo Di Stefano e Luigi Scordamaglia, il Consiglio di amministrazione di, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, ha proceduto a nominare per cooptazione Davidee Giuseppequali nuovi amministratori.è direttore degli Affari istituzionali, comunicazione e sostenibilità di Cassa Depositi e Prestiti, società azionista di BF per mezzo di Cdp Equity, e fa parte del Cda della Fondazione Cdp. Ha maturato esperienze nei Cda di società impegnate in altri settori come turismo e immobiliare. In precedenzaè stato responsabile della Segreteria del Consiglio di amministrazione di Cdp Nel corso dell’odierna riunione, il Cda di BF ha, inoltre, approvato la sostituzione di ...

