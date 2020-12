Basket, NBA 2020/2021 mercoledì 23 dicembre: programma, date, orari e tv (Di martedì 22 dicembre 2020) Il programma della notte di mercoledì 23 dicembre del campionato di Basket NBA 2020/2021. Nella notte tra martedì 22 dicembre e mercoledì 23 dicembre andranno in scena due partite del massimo campionato statunitense. Parte ufficialmente la regular season NBA, quest’anno accorciata a 72 partite. La prima palla a due è quella del Barclays Center, dove Kevin Durant ospita il suo passato: nella Grande Mela arrivano infatti Stephen Curry e i Golden State Warriors. Si vola poi verso l’altra costa degli Stati Uniti, più precisamente a Los Angeles: qui i Lakers, dopo aver ricevuto gli anelli di campioni NBA, sfideranno i Clippers in un derby che è mancato in occasione dell’ultima postseason. Di seguito il programma completo ... Leggi su sportface (Di martedì 22 dicembre 2020) Ildella notte di23del campionato diNBA. Nella notte tra martedì 2223andranno in scena due partite del massimo campionato statunitense. Parte ufficialmente la regular season NBA, quest’anno accorciata a 72 partite. La prima palla a due è quella del Barclays Center, dove Kevin Durant ospita il suo passato: nella Grande Mela arrivano infatti Stephen Curry e i Golden State Warriors. Si vola poi verso l’altra costa degli Stati Uniti, più precisamente a Los Angeles: qui i Lakers, dopo aver ricevuto gli anelli di campioni NBA, sfideranno i Clippers in un derby che è mancato in occasione dell’ultima postseason. Di seguito ilcompleto ...

sportface2016 : #NBA Stanotte in scena le prime due partite della regular season: ecco programma, date, orari e tv - ElpisBasket : Il giocatore più talentuoso del #Mali è sicuramente Cheick #Diallo. Nato a Kayes il 13 settembre 1996, il cestista… - BasketballAcdm : RT @catanga65: Un'altra recensione di #PickAndRock, su 'Consumatori', il mensile della @Coopitalia. @ArcanaEdizioni #basketball #Basket #Mu… - vincenzospadola : RT @catanga65: Un'altra recensione di #PickAndRock, su 'Consumatori', il mensile della @Coopitalia. @ArcanaEdizioni #basketball #Basket #Mu… - fabru67 : RT @Eurosport_IT: Lakers per favoriti per bissare l'anello, Mavs e Warriors mine vaganti e i Pelicans di Melli e Zion Williamson sono nell… -