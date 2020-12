Autocertificazione di Natale | tutto quello che serve sapere

Leggi su iodonna

(Di martedì 22 dicembre 2020) L’ancora una volta per muoversi da casa nei giorni intorno a. Tra mille regole, divieti, deroghe, calendari dettagliati per gli spostamenti, visite ad amici e parenti, motivi di lavoro o urgenze, non è facile destreggiarsi. Eccoche dobbiamoper muoverci in sicurezza e non incorrere in errori che potrebbero costarci cari. Quandol’Dal 21 dicembre fino al 6 gennaio la situazione cambia in tutta Italia. Durante tutti i giorni festivi e prefestivi (24, 25, 26, 27 e 31 dicembre 2020, e 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio), tutte le Regioni passano in fascia rossa Il 28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio si torna in zona arancione Il 21, il 22 e il 23 dicembre si resta tutti in ...