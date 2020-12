Auto nel fossato, Francesco muore a soli 25 anni. La tragedia a pochi giorni da Natale (Di martedì 22 dicembre 2020) L’ennesimo incidente sulle strade italiane si porta via una giovane vita. A soli 25 anni è morto Francesco Scano, che ha perso la vita mentre si trovava a bordo di una Bmw. Stando alle prime informazioni, l’Automobile per cause in corso di accertamento ha perso il controllo ed è uscita fuori dalla carreggiata, finendo nel fossato. Nell’abitacolo c’erano tre persone, tra cui la vittima, deceduta in seguito al ribaltamento del veicolo. Francesco era seduto precisamente nella parte del sedile posteriore. Il terribile impatto è avvenuto nella serata del 20 dicembre, attorno alle ore 21, a Santa Cristina, tra Paulilatino e Bauladu, ad Oristano, sulla statale 131. Il giovane era originario di Santa Giusta. Il sinistro è stato talmente violento che il 25enne è morto praticamente sul colpo. Si ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 22 dicembre 2020) L’ennesimo incidente sulle strade italiane si porta via una giovane vita. A25è mortoScano, che ha perso la vita mentre si trovava a bordo di una Bmw. Stando alle prime informazioni, l’mobile per cause in corso di accertamento ha perso il controllo ed è uscita fuori dalla carreggiata, finendo nel. Nell’abitacolo c’erano tre persone, tra cui la vittima, deceduta in seguito al ribaltamento del veicolo.era seduto precisamente nella parte del sedile posteriore. Il terribile impatto è avvenuto nella serata del 20 dicembre, attorno alle ore 21, a Santa Cristina, tra Paulilatino e Bauladu, ad Oristano, sulla statale 131. Il giovane era originario di Santa Giusta. Il sinistro è stato talmente violento che il 25enne è morto praticamente sul colpo. Si ...

Ultime Notizie dalla rete : Auto nel La classifica delle 10 auto più vendute in Italia nel 2020 Sport Fanpage Roma, auto tampona microcar in via Ostiense, grave una donna. Autista positivo all'alcol-test

Gravissimo incidente al km 19 della via Ostiense all'altezza del viadotto Nuttal a Dragona. Nel primo pomeriggio, mentre percorreva l'Ostiense direzione Ostia, dopo una frenata di 96 ...

Roma, auto contro microcar in via Ostiense: donna in codice rosso al Grassi di Ostia

