Assicurare cani e gatti per la loro sicurezza | perché conviene

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 22 dicembre 2020) Negli ultimi anni le richieste per conoscere i prezzi di un’assicurazione cane e gatto sono sempre più frequenti. Si tratta di un settore che si sta notevolmente sviluppando per venire incontro ad un cambiamento della sensibilità dei padroni. Questi, preferiscono essere tutelati nel momento in cui, eventualmente, ilamico a quattro zampe avrà bisogno di cure o si presenteranno problemi di varia natura. Le tipologie di polizze vanno da quelle per danni e incidenti verso cose e/o persone, fino a quelle che riguardano le prestazioni veterinarie. Quest’ultime possono rappresentare nel corso della vita dell’animale un costo davvero molto pesante da sostenere e che grava interamente sui padroni. Ovviamente, iprezzi di un’assicurazione cane e gatto variano a seconda delle caratteristiche. Quali sono i prezzi di un’assicurazione cane e gatto? Le motivazioni per ...