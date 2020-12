Assaggi da regalare e regalarsi per un goloso Natale

Leggi su linkiesta

(Di martedì 22 dicembre 2020) Piva piva l’oli d’uliva Gnaca gnaca l’oli che taca ‘L è ‘l Bambin che porta i belé l’è la mama che spènd i dané. Il suono delle zampogne accompagna l’antico canto natalizio lombardo: il Bambinello porta i regali, la mamma spende i soldi. Così noi possiamo trovarci dalla parte dei più piccoli, e aspettare fiduciosi che Gesù Bambino (o Babbo, in versione più moderna) ci porti qualche dono. Oppure essere dal lato della mamma, e spendere denaro, non si sa con quanta leggerezza, per farli, i regali. In entrambi i casi, sotto l’albero o sulla tavola, non devono mancare ale cose più buone, adatte ai grandi o riservate ai piccoli di casa. Tra quelle che abbiamo scelto troverete certamente qualcosa di adatto a voi, che abbia il sapore dei ricordi o il profumo di un cambiamento atteso, qualcosa che sappia di. Rallegrare Ci ...