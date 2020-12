Wijnaldum: l’Inter prova il colpo di mercato in anticipo (Di lunedì 21 dicembre 2020) Georgino Wijnaldum da tempo è un obiettivo dell’Inter. Si vocifera che la squadra nerazzurra stia affrettando i tempi per l’acquisto definitivo nel mercato di Gennaio. Visto che la concorrenza è molta non si può rischiare superficialmente di perderlo all’ultimo istante. Conte conosce bene le sue qualità e la dirigenza proverà l’assalto ben prima che scada il suo contratto con i Reds. Wijnaldum: sarà l’obiettivo principale dell’Inter? l’Inter prosegue il suo calciomercato, e lo fa pensando ai prossimi innesti in vista di gennaio e prossima estate. Tra gli obiettivi c’è Wijnaldum, centrocampista del Liverpool che andrà in scadenza di contratto a giugno. Un’occasione ghiotta e più unica che rara per i nerazzurri, che vorrebbero anticipare la ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 21 dicembre 2020) Georginoda tempo è un obiettivo del. Si vocifera che la squadra nerazzurra stia affrettando i tempi per l’acquisto definitivo neldi Gennaio. Visto che la concorrenza è molta non si può rischiare superficialmente di perderlo all’ultimo istante. Conte conosce bene le sue qualità e la dirigenza proverà l’assalto ben prima che scada il suo contratto con i Reds.: sarà l’obiettivo principale delprosegue il suo calcio, e lo fa pensando ai prossimi innesti in vista di gennaio e prossima estate. Tra gli obiettivi c’è, centrocampista del Liverpool che andrà in scadenza di contratto a giugno. Un’occasione ghiotta e più unica che rara per i nerazzurri, che vorrebbero anticipare la ...

