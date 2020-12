Va alle Poste, scopre che non ci sono più soldi e scompare: Federica ritrovata morta (Di lunedì 21 dicembre 2020) Una donna non dava di sé notizie dallo scorso venerdì. Si era recata all’ufficio postale: doveva effettuare una serie di operazioni. Ma in quel momento avrebbe scoperto che il suo conto era stato svuotato. Probabile che qualcuno si fosse interessato delle credenziali di accesso e avrebbe effettuato una serie di acquisti on-line fino a spendere tutti i soldi. Come ricostruisce il quotidiano l’Arena di Verona, a quel punto Federica Leardini, la donna in questione, 35 anni, operaia di Bonferraro (Verona), è tornata a casa per uscire nuovamente nel pomeriggio verso le 16. Da quel momento di lei non si è saputo più nulla. Sparita, senza lasciare alcuna traccia. Suo marito ha iniziato a insospettirsi, non vedendola più, e a chiamato i carabinieri di Nogara. sono partite subito le ricerche della donna che sono durate fino a ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 21 dicembre 2020) Una donna non dava di sé notizie dallo scorso venerdì. Si era recata all’ufficio postale: doveva effettuare una serie di operazioni. Ma in quel momento avrebbe scoperto che il suo conto era stato svuotato. Probabile che qualcuno si fosse interessato delle credenziali di accesso e avrebbe effettuato una serie di acquisti on-line fino a spendere tutti i. Come ricostruisce il quotidiano l’Arena di Verona, a quel puntoLeardini, la donna in questione, 35 anni, operaia di Bonferraro (Verona), è tornata a casa per uscire nuovamente nel pomeriggio verso le 16. Da quel momento di lei non si è saputo più nulla. Sparita, senza lasciare alcuna traccia. Suo marito ha iniziato a insospettirsi, non vedendola più, e a chiamato i carabinieri di Nogara.partite subito le ricerche della donna chedurate fino a ...

Ultime Notizie dalla rete : alle Poste Verona, va alle Poste, scopre che non ha più soldi e scompare: ritrovata morta Federica Leardini Fanpage.it Verona, scopre che il suo conto è stato prosciugato e sparisce: Federica trovata morta dentro il fiume Adige

Era andata alle Poste e aveva scoperto che il conto le era stato prosciugato. Federica Leardini, 35 anni, operaia di Bonferraro (Verona) è stata ritrovata morta nelle gelide acque ...

Era andata alle Poste e aveva scoperto che il conto le era stato prosciugato. Federica Leardini, 35 anni, operaia di Bonferraro (Verona) è stata ritrovata morta nelle gelide acque ...