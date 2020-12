Tito Rabat debutta in SBK con Barni Racing (Di lunedì 21 dicembre 2020) Esteve Tito Rabat debutterà nel mondiale SBK nel 2021 e lo farà con il team Ducati Barni Racing. Il pilota spagnolo dopo la grande esperienza nel corso di questi quindici anni nel Motomondiale è pronto a questa nuova sfida nella classe regina del mondiale delle derivate di serie. Tito Rabat pronto a prendersi la su rivincita nel mondiale SBK Dopo numerosissime voci di mercato e settimane di attesa Esteve “Tito” Rabat ha firmato per il 2021 con il team Ducati Barni Racing e debutterà così nel WorldSBK. Il pilota spagnolo, dopo aver chiuso la parentesi MotoGP, dove ha corso cinque dei suoi quindici anni di Motomondiale (dove nel 2014 ha vinto il mondiale Moto2) era alla ricerca di una nuova sella per la prossima ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 21 dicembre 2020) Estevedebutterà nel mondiale SBK nel 2021 e lo farà con il team Ducati. Il pilota spagnolo dopo la grande esperienza nel corso di questi quindici anni nel Motomondiale è pronto a questa nuova sfida nella classe regina del mondiale delle derivate di serie.pronto a prendersi la su rivincita nel mondiale SBK Dopo numerosissime voci di mercato e settimane di attesa Esteve “ha firmato per il 2021 con il team Ducatie debutterà così nel WorldSBK. Il pilota spagnolo, dopo aver chiuso la parentesi MotoGP, dove ha corso cinque dei suoi quindici anni di Motomondiale (dove nel 2014 ha vinto il mondiale Moto2) era alla ricerca di una nuova sella per la prossima ...

