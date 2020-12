Sonia Lorenzini svela: “Mario mi scriveva, mi aspettavo un approccio diverso” (Di lunedì 21 dicembre 2020) Mario Ermito scriveva a Sonia Lorenzini prima del Grande Fratello Vip, ecco cosa ha raccontato la gieffina Continuano i colpi di scena al Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, Sonia Lorenzini ha rivelato un’interessante rivelazione su Mario Ermito. Mentre era in sauna con Dayane Mello la gieffina ha fatto sapere che Mario Ermito le ha scritto su Instagram a luglio e ha continuato a farlo fino ad ottobre. Alla sua compagna di avventura la Lorenzini ha detto: “Mario mi ha scritto su Instagram, ci siamo trovati anche bene a parlare, ma io ero molto concentrata su me stessa. Mi sono lasciata a maggio ed a luglio sono partita per un viaggio e mentre ero via, lui mi ha ... Leggi su nonsolo.tv (Di lunedì 21 dicembre 2020)Ermitoprima del Grande Fratello Vip, ecco cosa ha raccontato la gieffina Continuano i colpi di scena al Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5,ha rivelato un’interessante rivelazione suErmito. Mentre era in sauna con Dayane Mello la gieffina ha fatto sapere cheErmito le ha scritto su Instagram a luglio e ha continuato a farlo fino ad ottobre. Alla sua compagna di avventura laha detto: “mi ha scritto su Instagram, ci siamo trovati anche bene a parlare, ma io ero molto concentrata su me stessa. Mi sono lasciata a maggio ed a luglio sono partita per un viaggio e mentre ero via, lui mi ha ...

