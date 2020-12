PICCOLI, IL FASCINO DELLA PRIMA VOLTA (Di lunedì 21 dicembre 2020) Roberto PICCOLI nasce a Bergamo il 27 gennaio 2001, è un attaccante attualmente in forza allo Spezia, in prestito dall’Atalanta. Cresce nel settore giovanile dell’Atalanta e l’esordio in PRIMA squadra arriva il 15 aprile 2019, nello 0-0 di Coppa Italia contro l’Empoli. Nei mesi seguenti vince Campionato e Coppa Italia con la PRIMAvera nerazzurra, la stagione successiva è quella del secondo scudetto consecutivo e del titolo di capocannoniere in Youth League con 8 reti, alla pari con Goncalo Ramos del Benfica. Nel settembre 2020 passa allo Spezia in prestito, il 25 novembre arriva la PRIMA rete con la formazione allenata da Italiano, nel successo per 4-2 in Coppa Italia contro il Bologna. Quella di ieri a Milano contro l’Inter è la PRIMA VOLTA in Serie A per il giovane bergamasco, che ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 21 dicembre 2020) Robertonasce a Bergamo il 27 gennaio 2001, è un attaccante attualmente in forza allo Spezia, in prestito dall’Atalanta. Cresce nel settore giovanile dell’Atalanta e l’esordio insquadra arriva il 15 aprile 2019, nello 0-0 di Coppa Italia contro l’Empoli. Nei mesi seguenti vince Campionato e Coppa Italia con lavera nerazzurra, la stagione successiva è quella del secondo scudetto consecutivo e del titolo di capocannoniere in Youth League con 8 reti, alla pari con Goncalo Ramos del Benfica. Nel settembre 2020 passa allo Spezia in prestito, il 25 novembre arriva larete con la formazione allenata da Italiano, nel successo per 4-2 in Coppa Italia contro il Bologna. Quella di ieri a Milano contro l’Inter è lain Serie A per il giovane bergamasco, che ...

