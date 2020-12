Pagelle Salernitana-Entella 2-1 | voti e tabellino Serie B 2020 2021

Leggi su sportface

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Le, ie ildel match traed, match valido per la quattordicesima giornata di. Gli uomini di Castori non steccano contro l’ultima in classifica e in attesa dell’Empoli si prendono il primo posto in classifica. La sfida dell’Arechi, tuttavia, è stata più insidiosa del solito per i padroni di casa, sotto all’intervallo a causa del timbro messo a segno da Mancosu: decisivo nella circostanza un errore di Schiavone, con Koutsoupias che è stato poi libero di servire in area il suo attaccante, freddissimo davanti a Belec con un pallonetto. Al rientro dagli spogliatoi la musica cambia, con Castori che ribalta la partita coi cambi: decisivo quello che rileva uno spento Anderson per Cicerelli, dato che ...