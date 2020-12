Non è tempo di strutture parallele. Cottarelli legge il Recovery Plan (Di lunedì 21 dicembre 2020) Giuseppe Conte poteva farla più semplice, invece di avvitarsi in un estenuante confronto con la maggioranza sulla governance del Recovery Plan. Sarebbe bastato mettere in pista i migliori dirigenti della Pa e lasciare a Palazzo Chigi il monitoraggio della spesa e la rendicontazione degli investimenti. Carlo Cottarelli, economista, direttore dell’Osservatorio sui conti pubblici Italiani dell’Università Cattolica ed ex dirigente del Fmi, da Washington dove si trova, la vede così. Proprio oggi il premier ha ripreso a Palazzo Chigi il giro degli incontri con i partiti di governo, per tentare di trovare una quadra che non è certo scontata. Anzi. Cottarelli, da settimane l’esecutivo tenta di trovare la giusta sintesi sulla governance del Recovery Plan. Perché è così difficile? Se devo dire ... Leggi su formiche (Di lunedì 21 dicembre 2020) Giuseppe Conte poteva farla più semplice, invece di avvitarsi in un estenuante confronto con la maggioranza sulla governance del. Sarebbe bastato mettere in pista i migliori dirigenti della Pa e lasciare a Palazzo Chigi il monitoraggio della spesa e la rendicontazione degli investimenti. Carlo, economista, direttore dell’Osservatorio sui conti pubblici Italiani dell’Università Cattolica ed ex dirigente del Fmi, da Washington dove si trova, la vede così. Proprio oggi il premier ha ripreso a Palazzo Chigi il giro degli incontri con i partiti di governo, per tentare di trovare una quadra che non è certo scontata. Anzi., da settimane l’esecutivo tenta di trovare la giusta sintesi sulla governance del. Perché è così difficile? Se devo dire ...

