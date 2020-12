Napoli, lancia pietre ?contro auto in transito: denunciato 24enne (Di lunedì 21 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ieri sera gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Gianturco per una segnalazione di una persona che aveva lanciato una pietra contro un veicolo in transito. Gli agenti, una volta sul posto, sono stati avvicinati da un uomo il quale ha raccontato che, poco prima, mentre era alla guida del proprio veicolo, aveva visto un ragazzo che aveva raccolto una pietra dalla strada lanciandola contro il suo finestrino. I poliziotti, grazie alle descrizioni fornite dalla vittima, hanno rintracciato e bloccato il giovane, K.P., 24enne polacco con precedenti di polizia, che è stato denunciato per danneggiamento e getto ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 21 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Ieri sera gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio dillo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Gianturco per una segnalazione di una persona che avevato una pietraun veicolo in. Gli agenti, una volta sul posto, sono stati avvicinati da un uomo il quale ha raccontato che, poco prima, mentre era alla guida del proprio veicolo, aveva visto un ragazzo che aveva raccolto una pietra dalla stradandolail suo finestrino. I poliziotti, grazie alle descrizioni fornite dalla vittima, hanno rintracciato e bloccato il giovane, K.P., 24enne polacco con precedenti di polizia, che è stato denunciato per danneggiamento e getto ...

stefano19871756 : RT @mattinodinapoli: Napoli, giovane polacco lancia pietre ?contro auto in transito: denunciato - mattinodinapoli : Napoli, giovane polacco lancia pietre ?contro auto in transito: denunciato - infoitsport : LIVE - Lazio-Napoli, pre-partita: Gattuso ne cambia 4, Inzaghi lancia Caicedo! - MarcoLe86931402 : @PinoVaccaro77, Dall'O' che lancia con foga la maglia della Roma per terra... è una cosa oltre che stupida, vergogn… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Real, Perez lancia l’allarme sui calendari: “Troppo saturi, rischiamo g… -