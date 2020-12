Napoli, Gennaro Gattuso con l’occhio bendato in panchina: ecco perché (Di lunedì 21 dicembre 2020) Il tecnico del Napoli, Gennaro Gattuso, da qualche giorno sta indossando una benda sull’occhio destro, come accaduto anche in occasione del match contro la Sampdoria. L’ex calciatore del Milan, infatti, soffre di un problema all’occhio destro, emerso anche ai tempi in cui giocava proprio nel club rossonero: la miastenia oculare. La miastenia causa debolezza e affaticamento muscolare con difficoltà nella mobilità oculare, tant’è che Gattuso ha dovuto indossare la benda per non affaticare l’occhio; inoltre, questa malattia può portare la visione degli oggetti che appaiono sdoppiati o in differenti posizioni. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 21 dicembre 2020) Il tecnico del, da qualche giorno sta indossando una benda suldestro, come accaduto anche in occasione del match contro la Sampdoria. L’ex calciatore del Milan, infatti, soffre di un problema aldestro, emerso anche ai tempi in cui giocava proprio nel club rossonero: la miastenia oculare. La miastenia causa debolezza e affaticamento muscolare con difficoltà nella mobilità oculare, tant’è cheha dovuto indossare la benda per non affaticare; inoltre, questa malattia può portare la visione degli oggetti che appaiono sdoppiati o in differenti posizioni. SportFace.

