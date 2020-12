MiSE, Patuanelli autorizza due accordi per l’innovazione e di sviluppo (Di lunedì 21 dicembre 2020) (Teleborsa) – Il Ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli ha firmato due decreti che autorizzano un accordo per l’innovazione con il Gruppo Salvatore Ferragamo S.P.A che coinvolge la Regione Toscana, e un accordo di sviluppo con l’azienda Sterilgarda Alimenti S.P.A. che coinvolge la Regione Lombardia. Lo comunica il MiSE sottolineando che ” i due accordi puntano a favorire investimenti in ricerca e sviluppo per sostenere interventi di considerevole impatto tecnologico e dimensionale, in grado di incidere sulla capacità competitiva delle imprese anche al fine di salvaguardare l’occupazione”. Per la realizzazione di prodotti e processi produttivi innovativi sono previsti investimenti complessivi pari a circa 51 milioni di euro, a sostegno ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 21 dicembre 2020) (Teleborsa) – Il Ministro delloeconomico Stefanoha firmato due decreti cheno un accordo percon il Gruppo Salvatore Ferragamo S.P.A che coinvolge la Regione Toscana, e un accordo dicon l’azienda Sterilgarda Alimenti S.P.A. che coinvolge la Regione Lombardia. Lo comunica ilsottolineando che ” i duepuntano a favorire investimenti in ricerca eper sostenere interventi di considerevole impatto tecnologico e dimensionale, in grado di incidere sulla capacità competitiva delle imprese anche al fine di salvaguardare l’occupazione”. Per la realizzazione di prodotti e processi produttivi innovativi sono previsti investimenti complessivi pari a circa 51 milioni di euro, a sostegno ...

DigitalPMI : Patuanelli autorizza due Accordi per l’innovazione e di sviluppo - paolobrunelli6 : Patuanelli autorizza due Accordi per l’innovazione e di sviluppo - Ale_ToddeM5S : RT @MISE_GOV: @SPatuanelli autorizza due Accordi per l’#innovazione e di #sviluppo 15 milioni di euro per la realizzazione dei #progetti di… - MISE_GOV : @SPatuanelli autorizza due Accordi per l’#innovazione e di #sviluppo 15 milioni di euro per la realizzazione dei… - carmelo_rucci : RT @MISE_GOV: #innovazione e #sviluppo @SPatuanelli autorizza 5 Accordi. 61 milioni di euro per progetti in #Campania, #Lombardia e #Sicili… -

Ultime Notizie dalla rete : MiSE Patuanelli MiSE, Patuanelli autorizza due accordi per l'innovazione e di sviluppo Teleborsa La farsa per Natale mentre Conte deve pensare a Renzi

La farsa continua. Aperto, chiuso, semiaperto, semichiuso, un po’ così, chiuso ma con aperture, aperto ma con chiusure. Ma quanto piace, ai dittatorelli, poter sfoggiare tutto il loro potere arbitrari ...

MiSE, Patuanelli autorizza due accordi per l’innovazione e di sviluppo

(Teleborsa) - Il Ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli ha firmato due decreti che autorizzano un accordo per l’innovazione con il Gruppo Salvatore Ferragamo S.P.A che coinvolge la Regio ...

La farsa continua. Aperto, chiuso, semiaperto, semichiuso, un po’ così, chiuso ma con aperture, aperto ma con chiusure. Ma quanto piace, ai dittatorelli, poter sfoggiare tutto il loro potere arbitrari ...(Teleborsa) - Il Ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli ha firmato due decreti che autorizzano un accordo per l’innovazione con il Gruppo Salvatore Ferragamo S.P.A che coinvolge la Regio ...