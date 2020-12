Mancini: «Aspetto Zaniolo e Chiellini. Immobile fa gol incredibili» (Di lunedì 21 dicembre 2020) MILANO - I pensieri di fine 2020 di Roberto Mancini in un'ora di conferenza stampa rigorosamente via web. Il ct azzurro ha fatto un bilancio dell'anno solare che sta per andare in archivio: senza il ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 21 dicembre 2020) MILANO - I pensieri di fine 2020 di Robertoin un'ora di conferenza stampa rigorosamente via web. Il ct azzurro ha fatto un bilancio dell'anno solare che sta per andare in archivio: senza il ...

sportli26181512 : Mancini: 'Aspetto Zaniolo e Chiellini. Per il rinnovo non ci saranno problemi': Mancini: 'Aspetto Zaniolo e Chielli… - sportli26181512 : Mancini: «Aspetto Zaniolo e Chiellini»: Il ct azzurro ha parlato del 2020 della Nazionale, dell'Europeo del prossim… - VoceGiallorossa : ??? Italia, Mancini: 'Aspetto Zaniolo. Guardo la Roma con grande interesse' #ASRoma - romaforever_it : MANCINI: 'Aspetto Zaniolo. Non voglio mettergli pressione. Potrebbe tornare in campo già a marzo'… - ilRomanistaweb : ??? Il ct della Nazionale #Mancini su #Zaniolo: 'Lo aspetto. Non voglio mettergli pressioni, ma ce la farà. Potrebbe… -