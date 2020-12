Lazio stende il Napoli 2-0 all’Olimpico. Decidono Immobile e Luis Alberto (Di lunedì 21 dicembre 2020) Dopo aver raccolto appena un punto nelle ultime due partite, la Lazio riaccende i motori battendo 2-0 all’Olimpico un Napoli decisamente opaco. I biancocelesti tornano alla vittoria in campionato e agganciano a quota 21 punti l'Atalanta. Decidono Immobile e Luis Alberto, con un gol per tempo. Poche chance create dal Napoli. Lozano esce ko per infortunio, da valutare anche Koulibaly, fuori al 55' dopo qualche problema nel primo tempo. Buona prova dunque della squadra di Inzaghi, settima a braccetto dell’Atalanta con 21 punti, partenopei fermi a quota 23. Ciro Immobile fa subito pentole e coperchi: al 7’ controllo di petto e girata fulminea in area di un soffio alta, al 9’ stacco vincente con una splendida torsione su un calibrato cross ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 21 dicembre 2020) Dopo aver raccolto appena un punto nelle ultime due partite, lariaccende i motori battendo 2-0undecisamente opaco. I biancocelesti tornano alla vittoria in campionato e agganciano a quota 21 punti l'Atalanta., con un gol per tempo. Poche chance create dal. Lozano esce ko per infortunio, da valutare anche Koulibaly, fuori al 55' dopo qualche problema nel primo tempo. Buona prova dunque della squadra di Inzaghi, settima a braccetto dell’Atalanta con 21 punti, partenopei fermi a quota 23. Cirofa subito pentole e coperchi: al 7’ controllo di petto e girata fulminea in area di un soffio alta, al 9’ stacco vincente con una splendida torsione su un calibrato cross ...

