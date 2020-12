ISLANDA, arrivano le tempeste di beve polari (Di lunedì 21 dicembre 2020) Paesaggi invernali islandesi.Dopo le anomale alluvioni che non interessato la parte orientale dell’ISLANDA, si parla di inverno e clima rigido, così che la parte occidentale della grande isola è coperta di neve con temperature che si stanno sensibilmente abbassando. La neve ed il ghiaccio non sono una novità per l’ISLANDA, dove peraltro la durata del giorno si limita a meno di quattro ore nella parte meridionale. Ne consegue che nella maggior parte del paese le strade siano in gran parte chiuse. Si sta lavorando per ripulire dove possibile soprattutto a causa del rischio di valanghe. Nella parte occidentale del paese ci sono molti punti particolarmente ghiacciati e scivolosi. Da queste parti si sono alternate anche piogge che poi sono gelate al suolo e la neve caduta sopra rende l’asfalto particolarmente insidioso. L’ISLANDA si ... Leggi su meteogiornale (Di lunedì 21 dicembre 2020) Paesaggi invernali islandesi.Dopo le anomale alluvioni che non interessato la parte orientale dell’, si parla di inverno e clima rigido, così che la parte occidentale della grande isola è coperta di neve con temperature che si stanno sensibilmente abbassando. La neve ed il ghiaccio non sono una novità per l’, dove peraltro la durata del giorno si limita a meno di quattro ore nella parte meridionale. Ne consegue che nella maggior parte del paese le strade siano in gran parte chiuse. Si sta lavorando per ripulire dove possibile soprattutto a causa del rischio di valanghe. Nella parte occidentale del paese ci sono molti punti particolarmente ghiacciati e scivolosi. Da queste parti si sono alternate anche piogge che poi sono gelate al suolo e la neve caduta sopra rende l’asfalto particolarmente insidioso. L’si ...

dbfamilylaw : RT @MariangelaSant8: Finché arrivano lettere d’amore non tutto è perduto finché ci raggiungono abbracci e baci seppure per lettera non tu… -

Ultime Notizie dalla rete : ISLANDA arrivano ISLANDA, arrivano le tempeste di beve polari Meteo Giornale ISLANDA, arrivano le tempeste di beve polari

Clicca qui e vai su Google e premi la STELLINA ---> SEGUI per ricevere i titoli delle nostre NEWS.Dopo le anomale alluvioni che non interessato la parte orientale dell’Islanda, si parla di inverno e c ...

L’affascinate storia degli scacchi, dai tentativi di bandire il gioco all’ascesa dei supercomputer

https://www.insider.com/surprising-dramatic-history-of-chess-chaturanga-the-queens-gambit-netflix-2020-12 Il prodigio degli scacchi Beth Harmon, interpretata dall’attrice Anya Taylor-Joy, legge un man ...

Clicca qui e vai su Google e premi la STELLINA ---> SEGUI per ricevere i titoli delle nostre NEWS.Dopo le anomale alluvioni che non interessato la parte orientale dell’Islanda, si parla di inverno e c ...https://www.insider.com/surprising-dramatic-history-of-chess-chaturanga-the-queens-gambit-netflix-2020-12 Il prodigio degli scacchi Beth Harmon, interpretata dall’attrice Anya Taylor-Joy, legge un man ...