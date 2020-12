Inter | ricordi Gabigol? Insulta l’arbitro e rischia una maxi stangata

(Di lunedì 21 dicembre 2020)potrebbe essere squalificato per le prossime sei giornate di campionato a cause di pesanti e ripetute offese alsei giornate di squalifica dopo l’espulsione rimediata a dieci minuti dall’inizio del match tra Flamengo e Bahia. L’attaccante brasiliano, ex, avrebbe offeso ripetutamente il direttore di gara Flavio Rodrigues de Souza. Leggi su Calcionews24.com

javierzanetti : Dieci anni fa sul tetto del mondo e nella storia! Ricordi indimenticabili! @inter ?????? #forzainter #worldcup - Lionardovinci : @lambert3582 @carbenzo @realvarriale @sscnapoli @OfficialSSLazio @Inter @HirvingLozano70 Il tossico, ecco, quello t… - sunday_ky : @present_always @DonDie_Sospeso @Inter Ricordi quando vincemmo il derby contro i gobbi a Torino con arbitro Tagliav… - AleCocco84 : RT @internewsit: ESCLUSIVA - Javier #Zanetti ripercorre la sua carriera all'#Inter e racconta degli aneddoti - AndreaInterNews : RT @internewsit: ESCLUSIVA - Javier #Zanetti ripercorre la sua carriera all'#Inter e racconta degli aneddoti -

Ultime Notizie dalla rete : Inter ricordi

Inter-News.it

Gabigol potrebbe essere squalificato per le prossime sei giornate di campionato a cause di pesanti e ripetute offese all'arbitro ...Anche nella giornata di ieri Hakimi e Theo Hernandez si sono rivelati fondamentali per le vittorie rispettivamente di Inter e Milan ... ma in pochi se lo ricordano quando lo vedono inserirsi sempre ...