Ecco dove si conserva il caffè macinato: I consigli per mantenere l'aroma (Di lunedì 21 dicembre 2020) Alfie Borromeo Per conservare il caffè in modo ottimale è necessario attenersi ad alcuni accorgimenti. L'apertura di una nuova confezione libera un aroma intenso e persistente, che tutti gli amanti del caffè vorrebbero proteggere e ritrovare intatto nella tazzina preparata in casa. Impedire la dispersione e il deterioramento di questa fragranza non è così facile. Le teorie sulla conservazione del caffè – talvolta prive di fondamento o addirittura controproducenti – sono molte. Per completezza bisogna iniziare dalle basi, ovvero dal momento dell'acquisto. Il tipo di confezionamento del prodotto, infatti, è determinante per conservare il caffè e i suoi aromi in modo ottimale. Icaffè, in chicchi o macinato, aumenta di volume quando ...

