Covid | la variante inglese è in Italia | «Il virus mutato in una paziente a Roma | diversi contatti in isolamento»

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Dopo la conferma del primo caso insono scattate le misure per evitare la diffusione nel nostro Paese di questa: che non sarebbe più letale né più resistente ai vaccini, ma in grado di diffondersi più rapidamente

Corriere : ???? La variante trovata nel Regno Unito è già in Olanda. Il commento dell'Oms - MediasetTgcom24 : Covid, ministero Salute: 'Stessa variante Gb riscontrata in Italia' - CottarelliCPI : Ora c'è pure la variante inglese del Covid. Restano solo 10 giorni alla fine di questo 2020...non se ne può più!!! - wetassantonio : @ailuigonamor la variante di covid di cui tanto si parla: - MariaMusto19 : RT @Adnkronos: Nuova #variante #Covid, #Ricciardi: 'Londra sapeva, ora serve lockdown' -

Ultime Notizie dalla rete : Covid variante

ANSA Nuova Europa

La stretta prevista dal Dpcm del 3 dicembre: dal 21 del mese al 6 gennaio sono vietati gli spostamenti in entrata e in uscita fra i territori delle diverse regioni o province autonome, salvo per compr ...Nel corso di un incontro tra l’Amministrazione comunale e i circoli palermitani di Legambiente Sicilia, si è discusso dei metodi da adottare nella gestione dei rifiuti nel prossimo futuro. Ciò per con ...