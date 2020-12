Cosa succede a chi mangia un broccolo intero? La risposta sorprende tutti (Di lunedì 21 dicembre 2020) I broccoli sono un ortaggio molto utilizzato in cucina, specie all’interno della rinomata dieta mediterranea in quanto come tutte le crucifere, cioè le verdure a foglia verde, possiedono delle spiccate proprietà antitumorali, svolgono un’azione antinfiammatoria e attraverso i loro minerali e nutrienti riescono a mantenere l’organismo sano e forte. I broccoli sono pure molto economici, si trovano soprattutto a fine autunno e in inverno, e sono uno degli più completi che esista, dal momento che sono una fonte di vitamine C ed E, betacarotene, flavonoidi, sali minerali e fibra alimentare. Quali parti dei broccoli dovete mangiare? Le persone che mangiano i broccoli solitamente mangiano la parte principale, buttando via le foglie e i gambi. Tuttavia, è proprio nelle foglie e nei gambi che si concentrano la maggior parte delle proprietà di ... Leggi su giornal (Di lunedì 21 dicembre 2020) I broccoli sono un ortaggio molto utilizzato in cucina, specie all’interno della rinomata dieta mediterranea in quanto come tutte le crucifere, cioè le verdure a foglia verde, possiedono delle spiccate proprietà antitumorali, svolgono un’azione antinfiammatoria e attraverso i loro minerali e nutrienti riescono a mantenere l’organismo sano e forte. I broccoli sono pure molto economici, si trovano soprattutto a fine autunno e in inverno, e sono uno degli più completi che esista, dal momento che sono una fonte di vitamine C ed E, betacarotene, flavonoidi, sali minerali e fibra alimentare. Quali parti dei broccoli dovetere? Le persone cheno i broccoli solitamenteno la parte principale, buttando via le foglie e i gambi. Tuttavia, è proprio nelle foglie e nei gambi che si concentrano la maggior parte delle proprietà di ...

