Conto corrente online: costi e andamento spesa, i numeri (Di lunedì 21 dicembre 2020) La Banca d'Italia ha pubblicato come di consueto il report annuale sul costo del Conto corrente online in Italia, stavolta aggiornato al 2019. Il risultato è la crescita (per il quarto anno consecutivo) della spesa per la gestione del Conto corrente in Italia. Nella scheda di sintesi, Bankitalia informa che nel 2019 la spesa per la gestione di un Conto corrente è cresciuta di 1,6 euro rispetto all'anno precedente, attestandosi a quota 88,5 euro. Nel report si parla dunque di una "crescita modesta" se rapportata con quella dell'anno precedente, quando ci fu una crescita di 7,5 euro. Quanto costa un Conto corrente? Il report Bankitalia Per quanto riguarda i conti correnti bancari ...

