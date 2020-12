Alex Zanardi, la notizia è appena arrivata (Di lunedì 21 dicembre 2020) Z come Zanardi: è l’ultima casella dell’alfabeto d’autore con il quale il prossimo numero di 7, eccezionalmente in edicola giovedì 24 e poi per due settimane, prende commiato dal 2020 e guarda alla vita che verrà. Ogni lettera dell’alfabeto è affidata a una grande firma del «Corriere». Interviste, spigolature, ritratti: ritroverete quello che è accaduto a noi e nel mondo, quello che vi ha colpito e commosso. Con uno sguardo già rivolto ai protagonisti del 2021. Da Kamala Harris a Ibrahimovic, dai congiunti a Zoom. Vi anticipiamo un ampio estratto del racconto dedicato da Carlo Verdelli alla missione (im)possibile del grande Alex. Il recupero delle funzioni sensoriali Vedere, vede. Sentire, sente. Parlare ancora no perché gli tengono per precauzione il buco nella trachea ma presto potrebbero chiudergli anche quello, come già hanno fatto con la ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 21 dicembre 2020) Z come: è l’ultima casella dell’alfabeto d’autore con il quale il prossimo numero di 7, eccezionalmente in edicola giovedì 24 e poi per due settimane, prende commiato dal 2020 e guarda alla vita che verrà. Ogni lettera dell’alfabeto è affidata a una grande firma del «Corriere». Interviste, spigolature, ritratti: ritroverete quello che è accaduto a noi e nel mondo, quello che vi ha colpito e commosso. Con uno sguardo già rivolto ai protagonisti del 2021. Da Kamala Harris a Ibrahimovic, dai congiunti a Zoom. Vi anticipiamo un ampio estratto del racconto dedicato da Carlo Verdelli alla missione (im)possibile del grande. Il recupero delle funzioni sensoriali Vedere, vede. Sentire, sente. Parlare ancora no perché gli tengono per precauzione il buco nella trachea ma presto potrebbero chiudergli anche quello, come già hanno fatto con la ...

