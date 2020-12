Alessandro Gassmann: età, altezza, moglie, figlio – Tutto su di lui (Di lunedì 21 dicembre 2020) Alessandro Gassmann è un grandissimo attore italiano, figlio d’arte ed è uno dei volti più noti del cinema italiano. Alessandro Gassmann è nato a Roma il 24 febbraio 1965, ha ad oggi 55 anni ed ha avuto un inizio di carriera non facile essendo figlio di un grandissimo del cinema italiano come Vittorio Gassmann. Alessandro ha per anni portato sulle spalle l’etichetta di figlio di, ma alla fine è riuscito a mostrare le sue doti e le sue capacità. La sua infanzia non è stata semplice, perché quando aveva solo 3 anni i genitori si sono separati e quindi ha vissuto dividendosi tra i due. L’attore ha dichiarato di aver sofferto molto a causa di questa situazione. L’attore romano è alto ben 192 centimetri e pesa ben 82 chilogrammi. L’attore ... Leggi su giornal (Di lunedì 21 dicembre 2020)è un grandissimo attore italiano,d’arte ed è uno dei volti più noti del cinema italiano.è nato a Roma il 24 febbraio 1965, ha ad oggi 55 anni ed ha avuto un inizio di carriera non facile essendodi un grandissimo del cinema italiano come Vittorioha per anni portato sulle spalle l’etichetta didi, ma alla fine è riuscito a mostrare le sue doti e le sue capacità. La sua infanzia non è stata semplice, perché quando aveva solo 3 anni i genitori si sono separati e quindi ha vissuto dividendosi tra i due. L’attore ha dichiarato di aver sofferto molto a causa di questa situazione. L’attore romano è alto ben 192 centimetri e pesa ben 82 chilogrammi. L’attore ...

