Un primo piatto perfetto da preparare a Natale | ecco la ricetta

Leggi su giornal

(Di domenica 20 dicembre 2020) Il risotto al salmone è undi pesce semplice e veloce da, laprevede pochi ingredienti ma è importante utilizzare alimenti freschi. Per rendere il risotto al salmone ancora più gustoso è possibile mantecarlo con un burro aromatizzato alle erbe. Abbiamo deciso di proporvi questoperchè èdain ogni occasione, compreso ilo la Vigilia. Risotto al salmone – Ingredienti Ingredienti per 4 persone: Riso Carnaroli 350 g Tranci di salmone 250 g Porri 1 Olio extravergine d’oliva q.b. Aglio 1 spicchio Vino bianco ½ bicchiere Grana Padano DOP da grattugiare 20 g Sale fino q.b. Pepe nero q.b. Brodo di pesce 500 ml Per il burro aromatizzato: Burro 80 g Maggiorana 1 ...