Teresa Langella e Andrea Dal Corso in crisi per un tradimento? Lui fa chiarezza (Di lunedì 21 dicembre 2020) I fan di Teresa Langella e Andrea Dal Corso da settimane parlano di una presunta crisi perché i due non hanno interagito molto sui social. A gettare benzina sul fuoco c'ha pensato Deianira Marzano: "In merito alla situazione Andrea Dal Corso e Teresa Langella fonti attendibili mi hanno fatto sapere che lui si intratteneva in chat con una persona abbastanza conosciuta, sempre nel mondo dello spettacolo. Tra di loro non c'è stato nulla però ovviamente essendo Teresa una ragazza seria, e come tutte noi non può accettare una cosa del genere, per adesso non c'è stato un chiarimento e quindi tra la coppia c'è freddezza". Andrea ieri ha smentito le voci di una presunta rottura, ma ha lasciato intendere che ...

