Sassuolo-Milan 1-2| Cronaca Live| Tabellino| Pagelle (Di domenica 20 dicembre 2020) In campo Sassuolo-Milan, valevole per la 13esima giornata di Serie A. Un bel match che si sblocca dopo nemmeno un minuto grazie al gol di Leao. Finisce 1 a 2 per il Milan la sfida tra Sassuolo e rossoneri. La capolista porta a casa 3 punti importanti grazie alle reti di Leao e Saelemaekers. Leggi L'articolo Sassuolo-Milan 1-2 Cronaca Live Tabellino Pagelle proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di domenica 20 dicembre 2020) In campo, valevole per la 13esima giornata di Serie A. Un bel match che si sblocca dopo nemmeno un minuto grazie al gol di Leao. Finisce 1 a 2 per illa sfida trae rossoneri. La capolista porta a casa 3 punti importanti grazie alle reti di Leao e Saelemaekers. Leggi L'articolo1-2proviene da www.meteoweek.com.

AntoVitiello : #Milan da applausi, risposta eccezionale in un momento difficile della stagione. Battuto il #Sassuolo senza 5 titol… - capuanogio : Il #Milan perde anche #Rebic per la trasferta contro il #Sassuolo. I convocati di #Pioli nel reparto attaccanti son… - OptaPaolo : 22&313 - Le due formazioni iniziali più giovani scheriate in #SerieA da quando Opta raccoglie questo tipo di dato (… - koki5_3 : RT @MilanReports: ?? Sassuolo vs AC Milan, Serie A 2020 - koki5_3 : RT @MilanReports: ?? Sassuolo vs AC Milan, Serie A 2020 -