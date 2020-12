Osteoporosi metà dei pazienti interrompe la cura

Leggi su corrierenazionale

(Di domenica 20 dicembre 2020): diagnosi e trattamento adeguati solo in 2 casi su 10. E il 50% deila terapia entro un anno In Italia sono 4,5 milioni le persone affette da, per i due terzi donne 1, costrette a fare i conti con ossa fragili e sottili, a rischio frattura, anche in assenza di traumi. In particolare, si stima… L'articolo Corriere Nazionale.