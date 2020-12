Libia: pescatore indonesiano, 'temevo che i carcerieri fossero terroristi' (Di domenica 20 dicembre 2020) Mazara del Vallo (Trapani), 20 dic. (Adnkronos) - "Ho temuto che i carcerieri fossero dei terroristi": A parlare è Giri Indra Gunawan, pescatore indonesiano di 43 anni, tornato oggi a Mazara del Vallo con gli altri 17 pescatori liberati. L'uomo racconta della prigionia e ribadisce di avere sentito dire a un carceriere che ci sarebbe stato uno scambio di prigionieri tra "Italia e Libia". Ma non ne ha "la cartezza". Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 20 dicembre 2020) Mazara del Vallo (Trapani), 20 dic. (Adnkronos) - "Ho temuto che idei": A parlare è Giri Indra Gunawan,di 43 anni, tornato oggi a Mazara del Vallo con gli altri 17 pescatori liberati. L'uomo racconta della prigionia e ribadisce di avere sentito dire a un carceriere che ci sarebbe stato uno scambio di prigionieri tra "Italia e". Ma non ne ha "la cartezza".

matteosalvinimi : Libia, turchi liberati in 5 giorni, i nostri pescatori prigionieri da più di cento. Lo sfogo della moglie di un pes… - EHogwords : RT @GiancarloDeRisi: Libia, Di Maio prende “schiaffoni” dalla moglie di un pescatore di Mazara: “Con lui non ci parlo, non lo perdonerò mai… - DavPoggi : RT @GiancarloDeRisi: Libia, Di Maio prende “schiaffoni” dalla moglie di un pescatore di Mazara: “Con lui non ci parlo, non lo perdonerò mai… - zazoomblog : Libia: pescatore indonesiano in prigione ho sentito che cè stato scambio di ostaggi - #Libia: #pescatore… - TV7Benevento : Libia: pescatore indonesiano, 'temevo che i carcerieri fossero terroristi'... -

Ultime Notizie dalla rete : Libia pescatore Conte e Di Maio in Libia: liberi i pescatori italiani la Repubblica Libia: pescatore indonesiano, 'in prigione ho sentito che c'è stato scambio di ostaggi'

(Adnkronos) - "Mentre ero prigioniero in Libia ho sentito che ci sarebbe stato ... è Giri Indra Gunawan, il pescatore indonesiano di 43 anni, tornato oggi a Mazara dopo 108 giorni di prigionia ...

Libia: pescatore indonesiano, 'temevo che i carcerieri fossero terroristi'

Mazara del Vallo (Trapani), 20 dic. (Adnkronos) - "Ho temuto che i carcerieri fossero dei terroristi": A parlare è Giri Indra Gunawan, pescatore indonesiano di 43 anni, tornato oggi a Mazara del Vallo ...

(Adnkronos) - "Mentre ero prigioniero in Libia ho sentito che ci sarebbe stato ... è Giri Indra Gunawan, il pescatore indonesiano di 43 anni, tornato oggi a Mazara dopo 108 giorni di prigionia ...Mazara del Vallo (Trapani), 20 dic. (Adnkronos) - "Ho temuto che i carcerieri fossero dei terroristi": A parlare è Giri Indra Gunawan, pescatore indonesiano di 43 anni, tornato oggi a Mazara del Vallo ...