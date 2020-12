Libia: il racconto dei pescatori, 'in carcere ci hanno detto di scambio tra prigionieri'/Adnkronos (2) (Di domenica 20 dicembre 2020) (Trapani) - "I carcerieri ci dicevano che i libici volevano la liberazione dei quattro 'calciatori' in cambio nostro - racconta - Dicevano che i libici erano innocenti e che andavano liberati, perché non c'entravano nulla con il naufragio di cui erano accusati. Altro non sappiamo". Anche il pescatore indonesiano preso in ostaggio dai libici parla di uno scambio di prigionieri. Parlando dall'Hotel Greta di Mazara dove è ospite dell'armatore, dice che "il momento di maggiore paura, è stato quando ci hanno detto dopo un mese di prigionia che avrebbero fatto uno scambio d'ostaggi tra noi e alcuni libici che si trovavano in carcere in Italia. A quel punto abbiamo avuto il sospetto che fossimo in mano a dei terroristi. Sembrava di vivere in un film". "Quando chiedevamo se e quando ci ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 20 dicembre 2020) (Trapani) - "I carcerieri ci dicevano che i libici volevano la liberazione dei quattro 'calciatori' in cambio nostro - racconta - Dicevano che i libici erano innocenti e che andavano liberati, perché non c'entravano nulla con il naufragio di cui erano accusati. Altro non sappiamo". Anche il pescatore indonesiano preso in ostaggio dai libici parla di unodi. Parlando dall'Hotel Greta di Mazara dove è ospite dell'armatore, dice che "il momento di maggiore paura, è stato quando cidopo un mese di prigionia che avrebbero fatto unod'ostaggi tra noi e alcuni libici che si trovavano inin Italia. A quel punto abbiamo avuto il sospetto che fossimo in mano a dei terroristi. Sembrava di vivere in un film". "Quando chiedevamo se e quando ci ...

NicolaPorro : I nostri #pescatori sono tornati finalmente a casa e non possiamo che gioire. Ma stendiamo un velo pietoso su quell… - TV7Benevento : Libia: il racconto dei pescatori, 'in carcere ci hanno detto di scambio tra prigionieri'/Adnkronos (4)... - TV7Benevento : Libia: il racconto dei pescatori, 'in carcere ci hanno detto di scambio tra prigionieri'/Adnkronos (3)... - TV7Benevento : Libia: il racconto dei pescatori, 'in carcere ci hanno detto di scambio tra prigionieri'/Adnkronos (2)... - TV7Benevento : Libia: il racconto dei pescatori, 'in carcere ci hanno detto di scambio tra prigionieri'/Adnkronos... -