Lecce, nei mercati cittadini 'spesa sospesa' no-stop per i più bisognosi (Di domenica 20 dicembre 2020) Lecce - Sono più di 60mila i poveri in provincia di Lecce che con l'aggravarsi della situazione sono costretti per Natale a chiedere aiuto per il cibo da mangiare nelle mense o soprattutto con la ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di domenica 20 dicembre 2020)- Sono più di 60mila i poveri in provincia diche con l'aggravarsi della situazione sono costretti per Natale a chiedere aiuto per il cibo da mangiare nelle mense o soprattutto con la ...

zazoomblog : Lecce nei mercati cittadini spesa sospesa no-stop per i più bisognosi - #Lecce #mercati #cittadini #spesa - BortoneMauro : #LecceSette Giornata solidarietà, anche a Lecce la “spesa sospesa” nei mercati contadini - MonchiSon1975 : RT @LaGazzettaWeb: Lecce, nei mercati cittadini «spesa sospesa» per i più bisognosi - LaGazzettaWeb : Lecce, nei mercati cittadini «spesa sospesa» per i più bisognosi - 2a7fc2ba1a7c444 : Per i miei amici di Lecce: Miago si è smarrito nei pressi di Via Mazzarella angolo Via Foscarini a Lecce. Aiutiamo… -