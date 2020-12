GFVip, Alfonso Signorini con il microfono aperto si lascia andare a commenti su Elisabetta Gregoraci (Di domenica 20 dicembre 2020) L’ultima puntata del Grande Fratello Vip è stata all’insegna delle festività natalizie. Lo scopo del programma è quello di allietare le giornate di coloro che si trovano a casa a causa delle norme restrittive anti-Covid. Nella puntata di venerdì, le ragazze (eliminate e non) si sono cimentate in simpatici balli natalizi lasciando i telespettatori e L'articolo Leggi su dailynews24 (Di domenica 20 dicembre 2020) L’ultima puntata del Grande Fratello Vip è stata all’insegna delle festività natalizie. Lo scopo del programma è quello di allietare le giornate di coloro che si trovano a casa a causa delle norme restrittive anti-Covid. Nella puntata di venerdì, le ragazze (eliminate e non) si sono cimentate in simpatici balli natalizindo i telespettatori e L'articolo

trash_italiano : Tommaso e Sonia non si possono vedere per quello che è successo fuori dalla casa. Alfonso: “NO MA NON CI INTERESS… - trash_italiano : L’ultima volta ci abbiamo messo 2 ore e 40 per far capire ad Alfonso che Eligreg voleva uscire davvero dal #GFVIP e… - DeniseBellet : RT @____Angii: Quanto ha fatto male questa cosa da 1 a “Alfonso esco stasera”? ?? #gfvip - 97fe67cc845e42b : RT @____Angii: Quanto ha fatto male questa cosa da 1 a “Alfonso esco stasera”? ?? #gfvip - ____Angii : Quanto ha fatto male questa cosa da 1 a “Alfonso esco stasera”? ?? #gfvip -