Coronavirus: Berlusconi deposita interrogazione urgente a parlamento Ue su variante (Di domenica 20 dicembre 2020) Roma, 20 dic. Adnkronos) - Il presidente Silvio Berlusconi ha depositato al parlamento europeo una interrogazione a risposta urgente a sua prima firma e firmata anche da Antonio Tajani sul tema della variante di Covid 19. Si legge in una nota. Nel testo si chiede alla Commissione europea di elaborare con urgenza una risposta coordinata di controlli e allerta su voli diretti ed indiretti, treni ed ogni mezzo di trasporto proveniente dalle aree dove è stata individuata la nuova variante del virus e se si intende creare un coordinamento europeo tecnico e scientifico in grado di agire rapidamente, collaborando con il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 20 dicembre 2020) Roma, 20 dic. Adnkronos) - Il presidente Silviohato aleuropeo unaa rispostaa sua prima firma e firmata anche da Antonio Tajani sul tema delladi Covid 19. Si legge in una nota. Nel testo si chiede alla Commissione europea di elaborare con urgenza una risposta coordinata di controlli e allerta su voli diretti ed indiretti, treni ed ogni mezzo di trasporto proveniente dalle aree dove è stata individuata la nuovadel virus e se si intende creare un coordinamento europeo tecnico e scientifico in grado di agire rapidamente, collaborando con il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie.

TV7Benevento : Coronavirus: Berlusconi deposita interrogazione urgente a parlamento Ue su variante... - paoloangeloRF : “ mi fa schifo che ci sia qualcuno che rimpianga #berlusconi “#parolepesanti di #travaglio “ in estate tutti diceva… - waiketta : Il #coronavirus muta in Inghilterra ???? prima della #brexit ?? praticamente come quando si alzava lo #spread se non s… - Rossana86448038 : RT @Rossana86448038: Coronavirus, la denuncia di Girolamo Sirchia: 'Dopo Berlusconi, mai più rifinanziato il centro anti-pandemie' https://… - Rossana86448038 : Coronavirus, la denuncia di Girolamo Sirchia: 'Dopo Berlusconi, mai più rifinanziato il centro anti-pandemie' -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Berlusconi Coronavirus: Berlusconi deposita interrogazione urgente a parlamento Ue su variante Il Tempo Coronavirus: Berlusconi deposita interrogazione urgente a parlamento Ue su variante

Roma, 20 dic. Adnkronos) – Il presidente Silvio Berlusconi ha depositato al Parlamento europeo una interrogazione a risposta urgente a sua prima firma e firmata anche da Antonio Tajani sul tema della ...

Libia: arrivati a Mazara i 18 pescatori, la pioggia non ferma la festa | FOTO-VIDEO

Arrivati al Porto Nuovo di Mazara del Vallo i pescherecci Medinea e Antartide, con a bordo i 18 pescatori sequestrati in Libia e rilasciati lo scorso giovedì dopo 108 giorni di prigionia. Nonostante l ...

Roma, 20 dic. Adnkronos) – Il presidente Silvio Berlusconi ha depositato al Parlamento europeo una interrogazione a risposta urgente a sua prima firma e firmata anche da Antonio Tajani sul tema della ...Arrivati al Porto Nuovo di Mazara del Vallo i pescherecci Medinea e Antartide, con a bordo i 18 pescatori sequestrati in Libia e rilasciati lo scorso giovedì dopo 108 giorni di prigionia. Nonostante l ...