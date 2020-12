Coppa del Mondo slittino 2020-2021: le graduatorie dopo Winterberg. Dominik Fischnaller è secondo! (Di domenica 20 dicembre 2020) La Coppa del Mondo maschile di slittino ha visto andare in archivio la tappa di Winterberg: questa mattina si sono disputate prima la gara del singolo maschile e poi le sprint. Queste prove hanno ridisegnato la classifica generale, che vede sempre il tedesco Felix Loch saldamente in vetta, ma al secondo posto ora c’è Dominik Fischnaller. Kevin Fischnaller invece è sesto. CLASSIFICA GENERALE Coppa DEL Mondo slittino 2020-2021 1 Loch, Felix GER 5552 Fischnaller, Dominik ITA 359 3 Ludwig, Johannes GER 350 4 Langenhan, Max GER 318 5 Pavlichenko, Semen RUS 3116 Fischnaller, Kevin ITA 307 7 Mueller, Jonas AUT 302 8 Gleirscher, David AUT ... Leggi su oasport (Di domenica 20 dicembre 2020) Ladelmaschile diha visto andare in archivio la tappa di: questa mattina si sono disputate prima la gara del singolo maschile e poi le sprint. Queste prove hanno ridisegnato la classifica generale, che vede sempre il tedesco Felix Loch saldamente in vetta, ma al secondo posto ora c’è. Kevininvece è sesto. CLASSIFICA GENERALEDEL1 Loch, Felix GER 5552ITA 359 3 Ludwig, Johannes GER 350 4 Langenhan, Max GER 318 5 Pavlichenko, Semen RUS 3116, Kevin ITA 307 7 Mueller, Jonas AUT 302 8 Gleirscher, David AUT ...

