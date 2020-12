Cagliari-Udinese 1-1 | Tabellino e pagelle | Highlights | Classifica (Di domenica 20 dicembre 2020) Cagliari e Udinese danno vita a una splendida partita: sardi avanti al 27? con una magistrale punizione di Lykogiannis, pareggio friulano con Lasagna al 57. Cagliari-Udinese finisce 1-1: apre Lykogiannis con una splendida punizione al 27?, pareggia Lasagna al 57?. Sesto risultato utile consecutivo per i friulani, sesta partita senza i 3 punti per i L'articolo Cagliari-Udinese 1-1 Tabellino e pagelle Highlights Classifica proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di domenica 20 dicembre 2020)danno vita a una splendida partita: sardi avanti al 27? con una magistrale punizione di Lykogiannis, pareggio friulano con Lasagna al 57.finisce 1-1: apre Lykogiannis con una splendida punizione al 27?, pareggia Lasagna al 57?. Sesto risultato utile consecutivo per i friulani, sesta partita senza i 3 punti per i L'articolo1-1proviene da www.meteoweek.com.

Udinese_1896 : Contro il #Cagliari scendiamo in campo così ?? #CagliariUdinese #ForzaUdinese #AlèUdin - SuperSportTV : #SerieA - HALFTIME: Benevento 0-0 Genoa Cagliari 1-0 Udinese Inter 0-0 Spezia Sassuolo 0-2 AC Milan Watch live:… - CarolRadull : Serie A Fixtures Torino vs. Bologna 2.30pm Benevento vs. Genoa 5pm Cagliari vs. Udinese 5pm Inter Milan vs. Spe… - vincyws : RT @SerieA_Lawas: FT Benevento 2-0 Geno Cagliari 1-1 Udinese Inter 2-1 Spezia Sassuolo 1-2 Milan - TremilasportWeb : #SerieA – L’#Udinese strappa un pari a Cagliari -