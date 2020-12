Star Wars – KotOR II disponibile per dispositivi mobile

Leggi su corrierenazionale

(Di sabato 19 dicembre 2020) : download su App Store e Google Play. Il classico gioco di ruolo ritorna con controlli modernizzati Il conflitto culminante tra i signori dei Sith e l’Esule Jedi fa il suo tanto atteso debutto per i giocatoriKnights of the old Republic – The Sith… L'articolo Corriere Nazionale.