Sofia Goggia trionfa nella libera di Val d'Isere (Di sabato 19 dicembre 2020) Sofia Goggia si prende la rivincita e conquista la vittoria nella seconda discesa della Val d`Isere e dopo il secondo posto di ieri conquista una splendida vittoria ai danni della svizzera Corinne Suter, giunta seconda a 24 centesimi dalla bergamasca. Invertiti così i primi due gradini del podio rispetto alla libera di ieri. Per Goggia si tratta dell`ottava vittoria in carriera in Coppa del Mondo, la quinta in discesa libera. Come accaduto ieri Goggia ha perso moltissimo nella parte alta di puro scorrimento, scatenando poi tutta la sua potenza e la sua capacità di far velocità dal terzo intermedio al traguardo. Podio completato come il venerdì dall`americana Breezy Johnson, ancora terza e staccata di 27 centesimi dalla vetta. Quarta posizione per la ...

