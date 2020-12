Sofia Goggia trionfa in Val d’Isere! | Non succedeva da quasi due anni (Di sabato 19 dicembre 2020) L’atleta bergamasca riesce a fare meglio di ieri, quando era arrivata seconda alle spalle della svizzera Suter. Questa volta l’elvetica rende 24 centesimi a Sofia Goggia. Sul podio ancora una volta la statunitense Johnson. Ieri ci è andata molto vicina, ma oggi finalmente Sofia Goggia ce l’ha fatta. La campionessa italiana ha portato a casa L'articolo Sofia Goggia trionfa in Val d’Isere! Non succedeva da quasi due anni proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 19 dicembre 2020) L’atleta bergamasca riesce a fare meglio di ieri, quando era arrivata seconda alle spalle della svizzera Suter. Questa volta l’elvetica rende 24 centesimi a. Sul podio ancora una volta la statunitense Johnson. Ieri ci è andata molto vicina, ma oggi finalmentece l’ha fatta. La campionessa italiana ha portato a casa L'articoloin ValNondadueproviene da www.meteoweek.com.

Coninews : SOFIAAAAAAAA! ?? Nella prima discesa stagionale in Val d'Isère splendida seconda piazza per Sofia #Goggia! ??????… - Eurosport_IT : Comincia la stagione della velocità anche per Sofia #Goggia con un super 2° posto in Val d’Isère! Mica male eh! ????… - ItaliaTeam_it : S O F I A In Val d'Isère successo di Sofia #Goggia nella discesa di Coppa del Mondo! ? RT e popopopopopopo! ????… - Yemegiac : RT @ItaliaTeam_it: S O F I A In Val d'Isère successo di Sofia #Goggia nella discesa di Coppa del Mondo! ? RT e popopopopopopo! ???? #Itali… - SalvatoreFusar8 : RT @ItaliaTeam_it: S O F I A In Val d'Isère successo di Sofia #Goggia nella discesa di Coppa del Mondo! ? RT e popopopopopopo! ???? #Itali… -