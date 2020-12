'Smetti di giocare ai videogiochi': lui uccide il patrigno e picchia la madre (Di sabato 19 dicembre 2020) Accoltella la mamma e il patrigno che gli avevano chiesto di n on giocare troppe ore ai videogiochi. Christopher McKinney, 29enne di Madison Heights, in Michigan, ha avuto uno scatto d'ira verso i ... Leggi su leggo (Di sabato 19 dicembre 2020) Accoltella la mamma e ilche gli avevano chiesto di n ontroppe ore ai. Christopher McKinney, 29enne di Madison Heights, in Michigan, ha avuto uno scatto d'ira verso i ...

Ultime Notizie dalla rete : Smetti giocare «Smetti di giocare ai videogiochi»: lui uccide il patrigno e picchia la madre Leggo.it «Smetti di giocare ai videogiochi»: lui uccide il patrigno e picchia la madre

Accoltella la mamma e il patrigno che gli avevano chiesto di non giocare troppe ore ai videogiochi. Christopher McKinney, 29enne di ...

Perché questo Natale (più che mai) c'insegna che non bisogna mai smettere di giocare

«In un brutto momento di lockdown ripetuti e ripetibili, l’universalità del valore di una dimensione centrale positiva ed evolutiva qual è quella del gioco va protetta. Così come va difeso ...

