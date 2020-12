Sampdoria-Crotone, Osti: “Tutto ok tra Candreva e Ranieri, è stato dato troppo peso” (Di sabato 19 dicembre 2020) “Importante si sia Tutto risolto. In una famiglia possono esserci tensioni, tutti insieme siamo riusciti a ricomporre una cosa alla quale è stata data troppa evidenza. Candreva e il mister hanno avuto un colloquio alla mia presenza e hanno chiarito Tutto quanto. Mi aspetto dal giocatore che ci dia tanto in campo e fuori”. Queste le parole del direttore sportivo della Sampdoria, Carlo Osti, sul caso che ha scosso l’ambiente blucerchiato in settimana, vale a dire il litigio – poi superato – tra Ranieri e Candreva. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 19 dicembre 2020) “Importante si siarisolto. In una famiglia possono esserci tensioni, tutti insieme siamo riusciti a ricomporre una cosa alla quale è stata data troppa evidenza.e il mister hanno avuto un colloquio alla mia presenza e hanno chiaritoquanto. Mi aspetto dal giocatore che ci dia tanto in campo e fuori”. Queste le parole del direttore sportivo della, Carlo, sul caso che ha scosso l’ambiente blucerchiato in settimana, vale a dire il litigio – poi superato – tra. SportFace.

