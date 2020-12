Natale e Capodanno con familiari e amici online: esperienze e viaggi virtuali (Di sabato 19 dicembre 2020) Natale e Capodanno con familiari e amici online. Le feste a distanza, collegati via web. La pandemia di Covid-19 obbligherà quest’anno moltissimi italiani ed europei a trascorrere le festività natalizie on pochissimi familiari o amici oppure in solitudine. Molti parenti e amici saranno lontani e con loro si potrà entrare in contatto solo attraverso il L'articolo è apparso prima sul sito viaggiNews.com Leggi su viagginews (Di sabato 19 dicembre 2020)con. Le feste a distanza, collegati via web. La pandemia di Covid-19 obbligherà quest’anno moltissimi italiani ed europei a trascorrere le festività natalizie on pochissimioppure in solitudine. Molti parenti esaranno lontani e con loro si potrà entrare in contatto solo attraverso il L'articolo è apparso prima sul sitoNews.com

dariofrance : Bene le nuove regole restrittive approvate dal Consiglio dei Ministri. Misure indispensabili per contenere i contag… - ilpost : Il testo del decreto sugli spostamenti a Natale pubblicato nella notte in Gazzetta ufficiale chiarisce che la derog… - intesasanpaolo : Seguite insieme a noi domani alle 17.30 lo speciale appuntamento natalizio del @teatrolafenice, che offrirà un ined… - malandrina9 : RT @Stefanialazzar0: Ma veramente voi 'fan' di Tommaso non volete votarlo? Ma tutt appost??? Vedete se non fate gli stronzi e votate Maria… - Dedalus12470353 : RT @P_M_1960: Invece di rompere le palle sui DPCM discutendo se e come si potranno fare i pranzi di Natale e Capodanno pensate che a Genova… -